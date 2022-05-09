Світ на межі атомної катастрофи - в Міненерго відреагували на знеживлення ЗАЕС
Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи знеживлення ЗАЕС.
"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена. Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів", - підкреслив міністр.
Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії, наголосив він.
"Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - написав Галущенко.
Раніше в "Енергоатомі" повідомили, що внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.
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