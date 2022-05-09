Світ на межі атомної катастрофи - в Міненерго відреагували на знеживлення ЗАЕС

Герман Галущенко відзначив, що єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї

Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи знеживлення ЗАЕС.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена. Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів", - підкреслив міністр.

Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії, наголосив він.

"Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - написав Галущенко.

Раніше в "Енергоатомі" повідомили, що внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.