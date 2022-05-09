RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Світ на межі атомної катастрофи - в Міненерго відреагували на знеживлення ЗАЕС

Герман Галущенко відзначив, що єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї
Світ на межі атомної катастрофи - в Міненерго відреагували на знеживлення ЗАЕС

Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи знеживлення ЗАЕС.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена. Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів", - підкреслив міністр.

Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії, наголосив він.

"Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - написав Галущенко.

Раніше в "Енергоатомі" повідомили, що внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2022 19:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропагандони путіна ниють через все, що вони втратили на Заході – черговий огляд Джулії Девіс

Пропагандони путіна ниють через все, що вони втратили на Заході – черговий огляд Джулії Девіс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.