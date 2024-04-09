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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ скликає засідання у зв'язку з ударами дронів на Запорізьку АЕС – Reuters (оновлено)

09 квітня 2024, 15:43
МАГАТЕ скликає засідання у зв'язку з ударами дронів на Запорізьку АЕС – Reuters (оновлено)
Фото: dpa
За даними джерел агентства, засідання пройде з ініціативи росії.

Позачергове засідання ради директорів організації ООН з ядерної безпеки (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, відбудеться 9 квітня. Темою стануть удари дронів по захопленій росією Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, засідання пройде з ініціативи росії.

МАГАТЕ ще не оголосило дату зустрічі. Правила Ради директорів свідчать, що будь-яка країна, яка бере участь у ньому, включаючи росію, може скликати зустріч.

Рада є найвищим керівним органом МАГАТЕ, який збирається частіше одного разу на рік.

Як зазначає Reuters, росія, швидше за все, знову звинуватить Україну в недавніх ударах безпілотників по ЗАЕС, але навряд чи вона отримає широку підтримку з боку Ради директорів, яка минулого місяця ухвалила резолюцію, яка закликає росію залишити АЕС.

Дрони атакували найбільшу в Європі АЕС 7 квітня, вдаривши по одній реакторній будівлі, повідомило МАГАТЕ, додавши, що ядерна безпека не постраждала. МАГАТЕ не поклало провину за напади, але вимагало їх припинення.

"Такі безрозсудні атаки значно збільшують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Боррель зазначив, що безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії, і такі атаки потрібно припинити.

Він висловив повну підтримку гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі та самій МАГАТЕ.

"росія має вийти із Запорізької АЕС", – зажадав Жозеп Боррель. 

МАГАТЕЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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