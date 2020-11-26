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Офіційно: "Нафтогаз" отримав 17 мільярдів збитку за 9 місяців

Зазначається, що фінрезультати не враховують припинену діяльність
За дев’ять місяців 2020 року збиток НАК "Нафтогаз України" становив 17 мільярдів гривень, в той час як за той самий період у 2019 році було отримано 12,9 мільярда гривень прибутку.
Офіційно: "Нафтогаз" отримав 17 мільярдів збитку за 9 місяців Фото: З відкритих джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

За третій квартал 2020 року збиток НАК становив 5,5 млрд грн в порівнянні зі збитком 4,8 млрд грн у третьому кварталі 2019 року. Зазначається, що фінрезультати не враховують припинену діяльність.

В "Нафтогазі" додають, що у третьому кварталі у порівнянні з другим кварталом на результати вплинуло значне зниження цін на газ та збільшення об’ємів продажу газу. Загалом за 9 місяців причинами збитків називають "менший попит та нижчі ціни на газ". 

Ще однією причиною збитків державний гігант називає борг посередників, що постачають газ. 

"Платежі за частину поставок, реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах PSO, залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 3,7 млрд грн за дев’ять місяців поточного року. Резерв сумнівних боргів, ймовірно, знову матиме негативний вплив на прибутковість у наступному кварталі", - йдеться у повідомленні.

За дев’ять місяців було видобуто 10,7 млрд куб м та реалізовано 12 млрд куб м природного газу.

Капітальні витрати за перші три квартали 2020 року становили 11,8 млрд грн, що нижче загального обсягу у 20 млрд грн, запланованого на 2020 рік.

Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 19,7 млрд грн в кінці третього кварталу.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих до державного бюджету, становила 87 млрд грн. 

39,6 млрд грн дивідендів за 2019 рік було сплачено до державного бюджету цього року, а 8,5 млрд грн – передплачено в кінці 2019 року, що разом становило 95% чистого прибутку НАК за 2019 рік.

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26 11 2020 10:09
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