Офіційно в Україні за рік війни загинуло понад 8000 мирних жителів – ООН

Організація Об'єднаних Націй задокументувала загибель більше 8000 цивільних в Україні через агресію росії, проте реальні цифри набагато вищі.

Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала загибель внаслідок війни понад 8 тисяч і поранення майже 14 тисяч цивільних осіб.

Передає Укрінформ.

Голова Місії Матільда Богнер на презентації доповідей - про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня цього року розказал, що війна призвела до колосальних людських втрат. Станом на цей тиждень ми задокументували, що понад 8 тисяч цивільних осіб загинули, майже 14 тисяч дістали поранення.

"Понад 90% жертв серед цивільних були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії або мінами", додала представниця ООН.

Голова Моніторингової місія ООН також заявила, що реальні цифри жертв серед цивільних, на жаль, значно, вищі.

Вчора стало відомо, що ООН і ЄС розглядають агресію росії проти України як глобальний виклик.