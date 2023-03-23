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ООН і ЄС розглядають агресію росії проти України як глобальний виклик

23 березня 2023, 20:12
ООН і ЄС розглядають агресію росії проти України як глобальний виклик
руїни після ракетного удару в Дніпрі
ЄС та ООН мають дуже конструктивне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем, серед яких пошук рішення як зупинити війни росії в Україні.

Про це в Брюсселі розповіли Президент Європейської ради Шарль Мішель і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Передає Укрінформ.

"Ми матимемо сьогодні можливість розглянути деякі із викликів, що постають перед нами, зокрема, війну росії проти України. Я вітаю Ваше персональне лідерство (звертаючись до Антоніу Гутерреша – ред.), особливо у Чорноморській зерновій ініціативі. Це буде також нагода обговорити кліматичні зміни – ми будемо намагатися зробити все належне та вже визначили дуже амбітні цілі зі сторони ЄС", - сказав Президент Європейської ради.

Він додав, що Європейський Союх і надалі підтримуватиме зусилля ООН з реформування інструментів для прискорення розвитку по всьому світу, у вирішенні існуючих викликів, зміцненні міжнародного миру й стабільності.

На початку тижня ООН заявила, що росія вбила щонайменше 86 цивільних в Україні за тиждень.
ЄСвійнаООН

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