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Огляд ринків: золото подорожчало, дохідність за облігаціями США зросла

Індекс S&P 500 у четвер у США втратив 9,5%, промисловий показник Dow Jones втратив майже 10%, станом на 7:14 13 березня на Лондонській біржі ф'ючерси на індекс S&P 500 зросли на 2,1%, золото подорожчало на 0,7%
Індекс S&P 500 у четвер у США втратив 9,5%, промисловий показник Dow Jones втратив майже 10%, станом на 7:14 13 березня на Лондонській біржі ф'ючерси на індекс S&P 500 зросли на 2,1%, золото подорожчало на 0,7%.
Огляд ринків: золото подорожчало, дохідність за облігаціями США зросла Фото: з вільних джерел

Як зазначає Bloomberg, інвестори сумніваються у ефективності кроків на протидію спалаху коронавірусу, оскільки кількість випадків зараження вірусом продовжує рости по всому світу, повідомляє "Економічна правда".

Банк Японії 13 березня запропонував придбати 1,9 млрд доларів облігацій у позаплановій операції.

Водночас Банк Південної Кореї заявив, що уважно стежить за ринками облігацій та вживатиме заходів, якщо вважатиме це за потрібне, а Європейський центробанк зменшив обмеження в капіталі та збільшив ліквідність.

Також повідомляється, що індекс волатильності Hang Seng збільшився на 29%, більш ніж удвічі за цей тиждень, а індекс волатильності JPMorgan G7 цього тижня збільшився на 55%.

Перед тим як відновитись, біткоїн у четвер впав нижче 5 тисяч доларів.

"Усі хочуть піти на готівку", - заявила керівниця дослідницької групи в Union Bancaire Privee Кіран Калдер.

Зазначається, що японський індекс Topix впав на 5%, австралійський індекс S&P/ASX 200 виріс на 4,4%. Ф'ючерси на FTSE 100 виросли на 2,6%, ф'ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 0,4%.

При цьому дохідність за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 5 базових пунктів до 0,85%, а золото подорожчало на 0,7% до 1587 доларів за унцію.

Нагадаємо, що акції компаній в США несподівано різко зросли

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13 03 2020 10:23
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