Огляд ринків: золото подорожчало, дохідність за облігаціями США зросла
Як зазначає Bloomberg, інвестори сумніваються у ефективності кроків на протидію спалаху коронавірусу, оскільки кількість випадків зараження вірусом продовжує рости по всому світу, повідомляє "Економічна правда".
Банк Японії 13 березня запропонував придбати 1,9 млрд доларів облігацій у позаплановій операції.
Водночас Банк Південної Кореї заявив, що уважно стежить за ринками облігацій та вживатиме заходів, якщо вважатиме це за потрібне, а Європейський центробанк зменшив обмеження в капіталі та збільшив ліквідність.
Також повідомляється, що індекс волатильності Hang Seng збільшився на 29%, більш ніж удвічі за цей тиждень, а індекс волатильності JPMorgan G7 цього тижня збільшився на 55%.
Перед тим як відновитись, біткоїн у четвер впав нижче 5 тисяч доларів.
"Усі хочуть піти на готівку", - заявила керівниця дослідницької групи в Union Bancaire Privee Кіран Калдер.
Зазначається, що японський індекс Topix впав на 5%, австралійський індекс S&P/ASX 200 виріс на 4,4%. Ф'ючерси на FTSE 100 виросли на 2,6%, ф'ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 0,4%.
При цьому дохідність за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 5 базових пунктів до 0,85%, а золото подорожчало на 0,7% до 1587 доларів за унцію.
Нагадаємо, що акції компаній в США несподівано різко зросли
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