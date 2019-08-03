Оголені активістки Femen зруйнували паркан на вулиці червоних ліхтарів у Гамбурзі

Одна активісток написала на спині англомовний напис "Між жінками – жодних стін"

Оголені активістки Femen зруйнували захисний паркан у Гамбурзі, виступаючи проти сексуальної експлуатації жінок, торгівлі і сексуального насильства.

Цією акцією організація Femen хоче "засудити сексуальну експлуатацію жінок, торгівлю людьми та сексуальне насильство, яке ховається за воротами і дверями секс-індустрії", повідомляє "Європейська правда".

Оголені активістки Femen у Міжнародний жіночий день зруйнували захисний паркан на вулиці червоних ліхтарів у Гамбурзі, виступаючи проти сексуальної експлуатації жінок, торгівлі і сексуального насильства.

Металевий паркан на Гербертштрассе є бар’єром та захисним екраном водночас. Для жінок і молодих чоловіків, молодших 18 років, доступ на 100-метрову вулицю заборонений. На Гебертштрассе у вікнах сидять напівоголені повії, що розмовляють із прохожими чоловіками.

Активістки також розкритикували той факт, що громадська вулиця десятиліттями була недоступною для жінок. Одна активісток написала на спині англомовний напис "Між жінками – жодних стін".

Нагадаємо, що на феміністичній акції "Марш жінок" у центрі Києва сталися сутички праворадикалів із силовиками.