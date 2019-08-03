Оголені активістки Femen зруйнували паркан на вулиці червоних ліхтарів у Гамбурзі
Цією акцією організація Femen хоче "засудити сексуальну експлуатацію жінок, торгівлю людьми та сексуальне насильство, яке ховається за воротами і дверями секс-індустрії", повідомляє "Європейська правда".
Оголені активістки Femen у Міжнародний жіночий день зруйнували захисний паркан на вулиці червоних ліхтарів у Гамбурзі, виступаючи проти сексуальної експлуатації жінок, торгівлі і сексуального насильства.
Металевий паркан на Гербертштрассе є бар’єром та захисним екраном водночас. Для жінок і молодих чоловіків, молодших 18 років, доступ на 100-метрову вулицю заборонений. На Гебертштрассе у вікнах сидять напівоголені повії, що розмовляють із прохожими чоловіками.
Активістки також розкритикували той факт, що громадська вулиця десятиліттями була недоступною для жінок. Одна активісток написала на спині англомовний напис "Між жінками – жодних стін".
Нагадаємо, що на феміністичній акції "Марш жінок" у центрі Києва сталися сутички праворадикалів із силовиками.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"