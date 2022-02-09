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"Океан Ельзи" зібрав понад 19 млн гривень для України

Таку суму музиканти зібрали з виступів, продажів цифрової музики та партнерських проєктів.
"Океан Ельзи" зібрав понад 19 млн гривень для України Фото: yatsenyuk.org.ua

Про це український гурт "Океан Ельзи" повідомив у своєму Instagram.

"Спрямовуємо допомогу за кількома напрямками: ЗСУ, медикам, лікарням у містах, що наразі знаходяться у відносній близькості до зони бойових дій і приймають звідти пацієнтів, зокрема, постраждалих від ракетних та інших обстрілів дітей, на відновлення культурної спадщини України", – зазначають музиканти в дописі.

"Океан Ельзи" вже переказав гроші Міністерству оборони України, фонду Сергія Притули, Дніпровській обласній дитячій клінічній лікарні, 247 батальйону 124-ї бригади, Червоному Хресту, фонду "Корпорація монстрів".

1 вересня Міністерство культури та освітньої політики повідомило, що Святослав Вакарчук переказав350 тисяч гривень на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди, який 7 травня 2022 року російські військові під час обстрілу цілеспрямовано знищили.

Раніше повідомлялось, що "Океан Ельзи" презентували нову пісню "Квіти мінних зон".

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02 09 2022 15:58
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