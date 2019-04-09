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Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Це рішення є тільки забезпеченням позову
Окружний адмінсуд Києва задовольнив вимогу Української православної церкви Київського патріархату призупинити ліквідацію УПЦ КП.
Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату Фото: news-front.info

Відповідне рішення суду опублікувала прес-служба УПЦ КП повідомляє "Громадське".

Це рішення суд ухвалив у межах справи за позовом Київського патріархату проти Міністерства культури. УПЦ КП вимагає скасувати рішення відомства про те, що патріархат перебуває в стані припинення.

Рішенням суду голові ліквідаційної комісії Олегу Яременку (митрополит Черкаський ПЦУ Іоан) заборонено вчиняти дії щодо ліквідації ПЦУ, а також вчиняти дії щодо управління та розпорядження майном УПЦ КП.

Це рішення є тільки забезпеченням позову, а не остаточним рішенням у справі щодо позову УПЦ КП до Мінкультури, тобто, воно діє на час розгляду справи по суті.

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04 09 2019 20:25
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