CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОкружний адмінсуд Києва задовольнив вимогу Української православної церкви Київського патріархату призупинити ліквідацію УПЦ КП.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату
Це рішення є тільки забезпеченням позову
Фото: news-front.info
Відповідне рішення суду опублікувала прес-служба УПЦ КП повідомляє "Громадське".
Це рішення суд ухвалив у межах справи за позовом Київського патріархату проти Міністерства культури. УПЦ КП вимагає скасувати рішення відомства про те, що патріархат перебуває в стані припинення.
Рішенням суду голові ліквідаційної комісії Олегу Яременку (митрополит Черкаський ПЦУ Іоан) заборонено вчиняти дії щодо ліквідації ПЦУ, а також вчиняти дії щодо управління та розпорядження майном УПЦ КП.
Це рішення є тільки забезпеченням позову, а не остаточним рішенням у справі щодо позову УПЦ КП до Мінкультури, тобто, воно діє на час розгляду справи по суті.
Нагадаємо, що Євстратій вважає, що Філарета обробляють кремлівською пропагандою.
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