Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Це рішення є тільки забезпеченням позову

Окружний адмінсуд Києва задовольнив вимогу Української православної церкви Київського патріархату призупинити ліквідацію УПЦ КП.

Відповідне рішення суду опублікувала прес-служба УПЦ КП повідомляє "Громадське".

Це рішення суд ухвалив у межах справи за позовом Київського патріархату проти Міністерства культури. УПЦ КП вимагає скасувати рішення відомства про те, що патріархат перебуває в стані припинення.

Рішенням суду голові ліквідаційної комісії Олегу Яременку (митрополит Черкаський ПЦУ Іоан) заборонено вчиняти дії щодо ліквідації ПЦУ, а також вчиняти дії щодо управління та розпорядження майном УПЦ КП.

Це рішення є тільки забезпеченням позову, а не остаточним рішенням у справі щодо позову УПЦ КП до Мінкультури, тобто, воно діє на час розгляду справи по суті.