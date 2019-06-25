Євстратій вважає, що Філарета обробляють кремлівською пропагандою
"Прикро спостерігати, як Філарет скликає прес-конференцію зокрема для того, щоби цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому вже неодноразово спростовану", – написав Євстратій у Facebook, йдеться в "УП".
Ідеться про прес-конференцію Філарета 25 червня у його резиденції в Києві.
Значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком - ось хто тепер формує його "картину світу", користуючись віком та емоційним станом Почесного Патріарха", – висловив свої побоювання Зоря.
Нагадаємо, згідно з рішенням Священного Синоду, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.
Читайте також: Посол США в Україні: головне, щоб Росія пішла з Донбасу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху