Євстратій вважає, що Філарета обробляють кремлівською пропагандою

Архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря побоюється, що світогляд почесного патріарха Філарета формують молоді люди інформацією "з кремлівським душком"

Архієпископ також зауважив, що проблема не в тому, що патріархові з огляду на вік складно "відрізняти правду від брехні", а в його оточенні, яке формує його світогляд.

"Прикро спостерігати, як Філарет скликає прес-конференцію зокрема для того, щоби цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому вже неодноразово спростовану", – написав Євстратій у Facebook, йдеться в "УП".

Ідеться про прес-конференцію Філарета 25 червня у його резиденції в Києві.

Значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком - ось хто тепер формує його "картину світу", користуючись віком та емоційним станом Почесного Патріарха", – висловив свої побоювання Зоря.

Нагадаємо, згідно з рішенням Священного Синоду, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

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