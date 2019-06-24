ПЦУ позбавила Філарета прав архієрея і забрала Київську єпархію
"Філарет втратив права на управління єпархією", – сказав повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, повідомляє "Радіо Свобода".
Згідно з рішенням Священного Синоду, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.
Також Синод скасував попереднє рішення від лютого 2019 року і підпорядкував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафіхї та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ (КП). Таке рішення пояснюють "невиконанням почесним патріархом Філаретом у відведений Священним Синодом місячний термін попереднього рішення Синоду щодо подання на реєстрацію документів Київської єпархії... щодо прийняття їх у безпосереднє підпорядкування, як це і належить за канонічними правилами".
Визначити, що одноосібно скликане і проведене Почесним Патріархом Філаретом 20 червня 2019 році у Володимирському соборі Києва зібрання запрошених ним осіб не мало жодних повноважень на ухвалення рішень, зокрема стосовно рішень Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018 р.), які відповідно до Статуту УПЦ КП відразу після підписання Президією Собору на чолі з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом вступили в дію.
Нагадаємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій ПЦУ".
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