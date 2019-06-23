CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПочесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій ПЦУ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Філарет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "протиправних дій" ПЦУ
У документі зокрема зазначається, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва
Филарет. Фото: vidomosti-ua.com
Фотокопію його звернення оприлюднив протоієрей Микола Лагодич на своїй сторінці у Facebook.
У документі зокрема зазначається, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва. У зв'язку з цим Філарет просить голову МВС дати оцінку таким діям і зробити все, щоб ніхто не втручався в діяльність УПЦ Київського патріархату.
Нагадаємо, що раніше ПЦУ тимчасово відсторонила двох священнослужителів, які підтримали рішення Філарета про відмову від томосу.
Філарет заявив, що томос про єдину незалежну українську церкву він не приймає, бо не знав його змісту. У ПЦУ заявили, що Філарета не відлучатимуть від церкви.
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23 06 2019 18:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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