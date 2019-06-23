ПЦУ заборонила служити двом прибічникам Філарета

В указі за підписом глави ПЦУ Епіфанія йдеться, що насельника Свято-Феодосійського ставропігійного чоловічого монастиря архімандрита Андрія (Маруцака) заборонено у священнослужінні строком на 3 місяці, починаючи з 22 червня.

"Архімандрит Андрій (Маруцак) з 22 червня, а ієромонах Ілля (Зеленський) з 21 червня 2019 року заборонені у священнослужінні за дії, спрямовані на розділення Церкви", - йдеться в повідомленні ПЦУ у Facebook, інформують в "УП".

Зазначається, що таке рішення прийнято, "враховуючи прийняття у безпосереднє підпорядкування Митрополита Київського і всієї України Свято-Феодосійського ставропігійного чоловічого монастиря міста Києва (указ №303 від 20 червня 2019 р.) з усіма насельниками та кліром, за безпосередню активну участь у заходах, спрямованих на розділення Церкви, спробу захопити керівництво монастирем".

У свою чергу, ієромонаха Іллю (Ігоря Зеленського) указом єпископа Харківського і Богодухівського звільнено з посади настоятеля парафії Святого Архістратига Михаїла в м.Барвінкове Харківської області та заборонено в священнослужінні строком на півроку "за участь у діях, спрямованих на розділення ПЦУ, порушення статуту церкви".

Нагадаємо, рішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків, сказали в ПЦУ.

Раніше, 20 червня у Володимирському соборі відбувся так званий помісний "Собор Української православної церкви Київського патріархату"

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