CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків, сказали в ПЦУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ПЦУ не визнала рішення "Собору" про відновлення Київського патріархату
ПЦУ заявила, що рішення "Собору" Філарета є юридично нікчемними
Фото:Укрінформ
Про це йдеться у заяві Православної церкви України (ПЦУ), оприлюдненій у четвер, повідомляє "Укрінформ".
"Такі збори в жодному разі не можуть бути визнаними Помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, 20 червня так званий помісний "Собор" УПЦ Київського патріархату" постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України.
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20 06 2019 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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