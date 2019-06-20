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ПЦУ не визнала рішення "Собору" про відновлення Київського патріархату

ПЦУ заявила, що рішення "Собору" Філарета є юридично нікчемними
Рішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків, сказали в ПЦУ.
ПЦУ не визнала рішення "Собору" про відновлення Київського патріархату Фото:Укрінформ

Про це йдеться у заяві Православної церкви України (ПЦУ), оприлюдненій у четвер, повідомляє "Укрінформ".

"Такі збори в жодному разі не можуть бути визнаними Помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 20 червня так званий помісний "Собор" УПЦ Київського патріархату" постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України.

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20 06 2019 15:38
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