Філарет звільнив настоятеля монастиря за неявку на "соборі"
Зазначається, що на місце Макарія Філарет призначив архимандрита Андрія (Маруцака), присутнього на "соборі", і пообіцяв висвятити його у єпископи, повідомляє BBC Україна.
Згідно з повідомленням, у п'ятницю 21 червня Андрій привіз наказ Філарета в монастир. За його словами, як відзначає BBC, монастир перебуває в підпорядкуванні Філарета як голови Київської єпархії ПЦУ.
"Ситуація така, що фактично монастир архімандрит Макарій з братією захопив через те, що вони хочуть належати ПЦУ", - пояснив Андрій.
Він також додав, що викликали поліцію, аби "зафіксувати факт рейдерства".
Крім того, повідомляється, що Макарій відмовився піти з посади намісника собору.
"Ми не йдемо у відкол і залишаємось в ПЦУ. Епіфаній затвердив мене вже намісником монастиря", - заявив він.
За інформацією BBC, в соборі зібралися представники обох сторін, на вулиці кілька нарядів поліції та автобуси з правоохоронцями.
"Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Настоятель Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу призначений Філаретом настоятель збирає свої речі і, можливо, покине будівлю монастиря", - ідеться у повідомленні.
Як відзначає видання, Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.
Нагадаємо, 20 червня у Володимирському соборі відбувся так званий помісний "Собор Української православної церкви Київського патріархату"
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