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Окупанти 10 разів зривали "тишу", поранений український боєць

Протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню
Російські окупаційні війська минулої доби 9 разів відкривали вогонь у районі проведення операції Об’єднаних сил, після опівночі зафіксовано одне порушення режиму "тиші". Поранення отримав український військовослужбовець.
Окупанти 10 разів зривали "тишу", поранений український боєць Фото: mil.gov.ua
Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці.
 
"Протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
 
Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
 
Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з  мінометів 82-го калібру.
 
В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
 
Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.
 
Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
 
Позиції неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
 
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
 
Станом на 7 годину ранку 17 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
 
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
 
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
 
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17 06 2021 09:27
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