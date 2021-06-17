Окупанти 10 разів зривали "тишу", поранений український боєць

Російські окупаційні війська минулої доби 9 разів відкривали вогонь у районі проведення операції Об’єднаних сил, після опівночі зафіксовано одне порушення режиму "тиші". Поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці.

"Протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Позиції неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 17 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.