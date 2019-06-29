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Окупанти 11 разів порушили "тишу", один боєць поранений

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Російські окупаційні війська з початку поточної доби 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому був поранений український військовослужбовець.
Окупанти 11 разів порушили "тишу", один боєць поранений Фото: slovoidilo.ua

"Від початку доби ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні прес-центру ООС.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Гранітного, з напрямку Нової Мар'ївки – з мінометів калібру 120 мм; а також неподалік Опитного, з напрямку Веселого – з гранатометів різних систем.

Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано дев'ять обстрілів. Зокрема, поблизу Зайцевого окупанти вели вогонь з напрямку Гольмівського з мінометів калібру 82 мм; околиці Залізного обстріляли з напрямку шахти імені Ізотова з протитанкових керованих ракет. Чотири рази біля Новолуганського бойовики вели вогонь з напрямку Доломітного та Байрака з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм; тричі обстріляли район Майорська з напрямку шахти 6-7 та Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, протитанкових керованих ракет, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення", - поінформували у штабі.

Там також уточнили, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що у Станиці Луганській відбувається розведення сил. Штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

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29 06 2019 20:41
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