Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Окупанти 13 разів обстрілювали позиції ЗСУ, загинув український боєць, п'ятеро поранених

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям
Протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, загинув український військовий, п'ятеро поранено, ще один отримав бойове травмування.
Окупанти 13 разів обстрілювали позиції ЗСУ, загинув український боєць, п Фото: mil.gov.ua
Про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.
 
Зокрема, неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
 
Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
 
Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
 
У напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.
 
У напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру.
 
Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.
 
Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
 
Окрім того, були зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
 
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.
 
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
 
Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний.
 
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
 
Станом на 7 годину ранку 14 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
 
Неподалік населеного пункту Луганське обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
 
У результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.
 
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
 
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
 
 
Читайте також: Окупанти з артилерії обстріляли селище Тарамчук
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2021 09:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер

Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер'єрів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.