Окупанти з важкого озброєння обстріляли житловий сектор Авдіївки

Російсько-окупаційні війська обстріляли приватний житловий сектор Авдіївки.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил.

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 122-міліметрових артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель. Один будинок зруйнований пожежею.

Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства.

Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Як також заявили у штабі ООС у Фейсбуці, окупанти провокують українських військових, обстрілюючи їх з населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.

Сьогоді з 6:15 упродовж двох годин зафіксовані вісім інтенсивних обстрілів в напрямку Авдіївки із застосуванням заборонених на лінії зіткнення 122-міліметрових артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.

Ворог вів вогонь з окупованих населених пунктів Яковлівка, Мінеральне та Макіївка. Крім того, зафіксоване ведення вогню з території шахти імені Засядька в Донецьку.

Метою проросійських найманців є провокування підрозділів Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь та створення інформаційних прецедентів для формування порядку денного найближчого засідання Тристоронньої контактної групи, що відбудеться 6-7 липня, сказано в повідомленні.

Агресивні дії окупантів спрямовані на фабрикування фейків щодо руйнування цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та оприлюднення їх на різних міжнародних майданчиках з метою формування у світової спільноти викривленого уявлення про події на Сході України. Подібні пропагандистські кліше активно поширюються останнім часом як ватажками незаконних збройних формувань, так і високопоставленими російськими політиками, заявляють у штабі ООС.

Обстріли з боку окупантів, супроводжуються інтенсивними інформаційними "вкидами" зі звинуваченнями в цьому українських військових. Такі дії збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни.

Українська сторона зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін верифікувала ці порушення та поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Як повідомлялося, 30 червня в зоні ООС зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.