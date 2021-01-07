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Окупанти з важкого озброєння обстріляли житловий сектор Авдіївки

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 122-міліметрових артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм
Російсько-окупаційні війська обстріляли приватний житловий сектор Авдіївки.
Окупанти з важкого озброєння обстріляли житловий сектор Авдіївки Фото: Ukrinform
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил.
 
Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 122-міліметрових артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.
 
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель. Один будинок зруйнований пожежею.
 
Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства.
 
Ніхто з мирних жителів не постраждав.
 
Як також заявили у штабі ООС у Фейсбуці, окупанти провокують українських військових, обстрілюючи їх з населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.
 
Сьогоді з 6:15 упродовж двох годин зафіксовані вісім інтенсивних обстрілів в напрямку Авдіївки із застосуванням заборонених на лінії зіткнення 122-міліметрових артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.
 
Ворог вів вогонь з окупованих населених пунктів Яковлівка, Мінеральне та Макіївка. Крім того, зафіксоване ведення вогню з території шахти імені Засядька в Донецьку.
 
Метою проросійських найманців є провокування підрозділів Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь та створення інформаційних прецедентів для формування порядку денного найближчого засідання Тристоронньої контактної групи, що відбудеться 6-7 липня, сказано в повідомленні.
 
Агресивні дії окупантів спрямовані на фабрикування фейків щодо руйнування цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та оприлюднення їх на різних міжнародних майданчиках з метою формування у світової спільноти викривленого уявлення про події на Сході України. Подібні пропагандистські кліше активно поширюються останнім часом як ватажками незаконних збройних формувань, так і високопоставленими російськими політиками, заявляють у штабі ООС.
 
Обстріли з боку окупантів, супроводжуються інтенсивними інформаційними "вкидами" зі звинуваченнями в цьому українських військових. Такі дії збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни.
 
Українська сторона зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін верифікувала ці порушення та поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
 
Як повідомлялося, 30 червня в зоні ООС зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
 
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01 07 2021 15:23
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