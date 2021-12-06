Загроза військової операції РФ проти України залишається

За оцінкою Кулеби, те, що зараз відбувається, є пробою грунту з готовністю перейти до здійснення військової операції.

"За нашими даними, жодного істотного відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тим більше, що ті навчання "Захід", які здійснює Росія, там відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні навчання", - сказав Дмитро Кулеба.

Загроза військової операції Росії проти України залишається, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Загроза залишається. Я хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, жодного істотного відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тим більше, що ті навчання "Захід", які здійснює Росія, там відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні навчання. Це навчання про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю.

Він наголосив, що всі сили РФ залишаються уздовж кордону.

"Відведення, яке там сталося, є дуже символічним, і насправді десятки тисяч російських солдатів все ще заходяться уздовж українського кордону, в окупованому Криму, і їхня зброя також", - зазначив міністр.

Кулеба зазначив, що, за його оцінкою, те, що зараз відбувається, є пробою грунту з готовністю перейти до здійснення військової операції.

"Те нагнітання, яке здійснювалося Росією протягом тижнів, не тільки перекидаючи війська, що можна робити завжди тихо і приховано, але і нагнітаючи цю військову істерію і заклики розібратися, поставити на місце Україну, і навіть там говорили знищити Україну - це все те, що в класичних військових правилах передує збройному конфлікту. Тобто триває підготовка свого населення, міжнародної думки до неминучості війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову тумблер не буде включено і знову все це не почнеться", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, що Росія почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. В той же час, відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області так і не спостерігається.