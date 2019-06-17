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Окупанти 13 разів порушили "тишу", втрат немає

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Збройні формування Російської Федерації 13 разів сьогодні обстріляли позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених видів зброї.
Окупанти 13 разів порушили "тишу", втрат немає Фото: zik.ua

"Від початку доби ворог тринадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї" - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Широкине, з напрямку Саханка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Лебединське, з напрямку Ужівка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі селища Талаківка, з напрямку Пікузи – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; Пищевик, з напрямку Верхньошироківське – з великокаліберних кулеметів; поблизу Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка - із автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази населений пункт Південний, з напрямку шахти імені Гагаріна та Горлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Новотошківське , з напрямку населеного пункту Голубівське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Кримського, з напрямку Слов'янська - із мінометів калібру 82 мм; Попасна, з напрямку Молодіжне – з 82 мм міномету та станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту Шуми, з напрямку Горлівки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, зазначили у штабі.

Нагадаємо, що штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк.

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17 06 2019 20:31
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