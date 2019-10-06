CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: Бойовики обстріляли позиції ЗСУ 26 разів, цієї доби без утрат
Збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню минулої доби
Фото: з вільних джерел
Противник обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: шість разів Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї; чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі Павлопіль – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети; двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя; район населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм; два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети; Авдіївка - великокаліберні кулемети; околиці села Березове – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети; Невельське - великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів: двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; два рази Зайцеве – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Піщевик – зі станкового протитанкового гранатомету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив обстріл Зайцевого з мінометів калібру 120 мм.
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