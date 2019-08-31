Окупанти 45 хвилин гатили з гранатометів біля Зайцевого

"Станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир’я з боку противника"

Станом на 12.00 суботи, 31 серпня, російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир’я з боку противника", - повідомляє прес-служба Міноборони.

Так, о 05.40 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі станкових та ручних гранатометів в бік захисників Водяного. Вогонь вівся з напрямку с. Ужівка.

Далі, рівно о шостій ранку, противник застосував піхотну зброю проти оборонців с. Зайцеве. Упродовж 45 хвилин окупанти зі сторони н.п. Гольмівський обстрілювали наші оборонні укріплення з автоматичних і ручних гранатометів. Приблизно о цій же порі ворог застосував ту ж саму зброю в бік н.п.Травневе. Цей обстріл також вівся з боку Гольмівського. В обох випадках військовослужбовці Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь із застосуванням виключно піхотних зразків зброї.

Також близько 11.00 ранку противник здійснив повторний обстріл с. Зайцеве, цього разу ведучи вогонь зі стрілецької зброї.

Наразі ситуація стабільна. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Бойових втрат у лавах українських підрозділів з початку доби немає.

Нагадаємо, що один з ватажків "ДНР" Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої.