Один з ватажків "ДНР" Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої
"Нещодавно ми відзначили день визволення Ясинуватої. Мій розрахунок на те, що якщо я завдам артилерійського удару по місцях скупчення противника, який уже укріплюється в місті, після чого висунемо штурмову групу - противник не зможе вчинити істотного опору, - виправдався. Вперше з початку цієї війни мені довелося приймати важке рішення бомбити власне місто реактивними снарядами, але Бог милостивий - ніхто з цивільних не постраждав і навіть руйнування були мінімальними", - написав Ходаковський на своїй сторінці в соцмережі.
Раніше бойовики "ДНР заперечували, що завдають артилерійських ударів по містах і житлових кварталах і звинувачували в таких обстрілів виключно українську сторону.
У результаті обстрілу в серпні 2014 року в Ясинуватій регулярно гинуло цивільне населення. При цьому імен усіх загиблих не вдавалося встановити, оскільки в місті фактично відбувалася гуманітарна катастрофа - не було електрики, інтернету і мобільного зв'язку.
Нагадаємо, Ясинувату звільнили в серпні 2014 року. 17 серпня 95-та бригада ЗСУ взяла місто під контроль.
Читайте також: Прилєпін похвалився російським ЗМІ, скільки українців убив на Донбасі, - ВІДЕО
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн