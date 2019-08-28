Один з ватажків "ДНР" Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої

Раніше бойовики заперечували, що завдають артударів по містах і житлових кварталах і звинувачували в обстрілах виключно ЗСУ

Один з ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що 2014 року віддавав наказ "обстрілювати Ясинувату реактивними снарядами". За його словами, на такий крок він пішов, щоб змусити Збройні сили України залишити місто.

"Нещодавно ми відзначили день визволення Ясинуватої. Мій розрахунок на те, що якщо я завдам артилерійського удару по місцях скупчення противника, який уже укріплюється в місті, після чого висунемо штурмову групу - противник не зможе вчинити істотного опору, - виправдався. Вперше з початку цієї війни мені довелося приймати важке рішення бомбити власне місто реактивними снарядами, але Бог милостивий - ніхто з цивільних не постраждав і навіть руйнування були мінімальними", - написав Ходаковський на своїй сторінці в соцмережі.

Раніше бойовики "ДНР заперечували, що завдають артилерійських ударів по містах і житлових кварталах і звинувачували в таких обстрілів виключно українську сторону.

У результаті обстрілу в серпні 2014 року в Ясинуватій регулярно гинуло цивільне населення. При цьому імен усіх загиблих не вдавалося встановити, оскільки в місті фактично відбувалася гуманітарна катастрофа - не було електрики, інтернету і мобільного зв'язку.

Нагадаємо, Ясинувату звільнили в серпні 2014 року. 17 серпня 95-та бригада ЗСУ взяла місто під контроль.

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