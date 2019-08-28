Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Один з ватажків "ДНР" Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої

Раніше бойовики заперечували, що завдають артударів по містах і житлових кварталах і звинувачували в обстрілах виключно ЗСУ
Один з ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що 2014 року віддавав наказ "обстрілювати Ясинувату реактивними снарядами". За його словами, на такий крок він пішов, щоб змусити Збройні сили України залишити місто.
Один з ватажків "ДНР" Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої Олександр Ходаковський / Фото: frankensstein.livejournal.com

"Нещодавно ми відзначили день визволення Ясинуватої. Мій розрахунок на те, що якщо я завдам артилерійського удару по місцях скупчення противника, який уже укріплюється в місті, після чого висунемо штурмову групу - противник не зможе вчинити істотного опору, - виправдався. Вперше з початку цієї війни мені довелося приймати важке рішення бомбити власне місто реактивними снарядами, але Бог милостивий - ніхто з цивільних не постраждав і навіть руйнування були мінімальними", - написав Ходаковський на своїй сторінці в соцмережі.

Раніше бойовики "ДНР заперечували, що завдають артилерійських ударів по містах і житлових кварталах і звинувачували в таких обстрілів виключно українську сторону.

У результаті обстрілу в серпні 2014 року в Ясинуватій регулярно гинуло цивільне населення. При цьому імен усіх загиблих не вдавалося встановити, оскільки в місті фактично відбувалася гуманітарна катастрофа - не було електрики, інтернету і мобільного зв'язку.

Нагадаємо, Ясинувату звільнили в серпні 2014 року. 17 серпня 95-та бригада ЗСУ взяла місто під контроль.

Читайте також: Прилєпін похвалився російським ЗМІ, скільки українців убив на Донбасі, - ВІДЕО

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2019 11:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.