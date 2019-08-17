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Прилєпін похвалився російським ЗМІ, скільки українців убив на Донбасі, - ВІДЕО

Російський письменник упевнений, що за злочини йому "нічого не буде"
Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на Донбасі в складі терористичної організації "ДНР", розповів, що його підлеглі вбили багато людей і "витворяли голімий бєспрєдєл" в Україні.
Прилєпін похвалився російським ЗМІ, скільки українців убив на Донбасі, - ВІДЕО Фото:rbc.ua

"Що б там не казали, я керував бойовим підрозділом, який убивав велику кількість людей. І я не знаю, як із цим мені потім розбиратися... Жоден підрозділ із донецьких батальйонів не міг за показниками зрівнятися з моїм батальйоном. Усе, що ми робили - це просто повний голімий бєспрєдєл. Те, що ми витворяли", - заявив він в інтерв'ю російським журналістам.

Він також заявив, що документи, які підтверджують, що найбільше людей загинуло саме в районі дислокації його батальйону, одного разу "спливуть", але при цьому йому "за це нічого не буде".

"Мене взагалі ніякі ваші суди не хвилюють, ніхто мене не посадить ні в яку в'язницю. Я буду в усі країни приїжджати, і все буде в мене добре. Мені нічого не буде взагалі. Всі охочі посадити мене в Гаагу, всі від..буться", - сказав росіянин.

Він також заявив, що вільно виїжджає за кордон і відвідує європейські країни.

Нагадаємо, СБУ відкрила проти Прилєпіна кримінальне провадження за створення незаконного збройного формування, метою якого було ведення бойових дій в Україні.

Також його внесено до "чорного списку" Міністерства культури України.

2017 року літературна агенція Wiedling Literary Agency вирішила припинити активне представлення прав літературних творів Прилєпіна у зв'язку з повідомленнями про те, що письменник отримав посаду заступника командира батальйону спецпризначення самопроголошеної "Донецької народної республіки".

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