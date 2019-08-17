Прилєпін похвалився російським ЗМІ, скільки українців убив на Донбасі, - ВІДЕО
"Що б там не казали, я керував бойовим підрозділом, який убивав велику кількість людей. І я не знаю, як із цим мені потім розбиратися... Жоден підрозділ із донецьких батальйонів не міг за показниками зрівнятися з моїм батальйоном. Усе, що ми робили - це просто повний голімий бєспрєдєл. Те, що ми витворяли", - заявив він в інтерв'ю російським журналістам.
Він також заявив, що документи, які підтверджують, що найбільше людей загинуло саме в районі дислокації його батальйону, одного разу "спливуть", але при цьому йому "за це нічого не буде".
"Мене взагалі ніякі ваші суди не хвилюють, ніхто мене не посадить ні в яку в'язницю. Я буду в усі країни приїжджати, і все буде в мене добре. Мені нічого не буде взагалі. Всі охочі посадити мене в Гаагу, всі від..буться", - сказав росіянин.
Він також заявив, що вільно виїжджає за кордон і відвідує європейські країни.
Нагадаємо, СБУ відкрила проти Прилєпіна кримінальне провадження за створення незаконного збройного формування, метою якого було ведення бойових дій в Україні.
Також його внесено до "чорного списку" Міністерства культури України.
2017 року літературна агенція Wiedling Literary Agency вирішила припинити активне представлення прав літературних творів Прилєпіна у зв'язку з повідомленнями про те, що письменник отримав посаду заступника командира батальйону спецпризначення самопроголошеної "Донецької народної республіки".
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