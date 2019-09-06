Окупанти чотирнадцять разів обстрілювали позиції ЗСУ із забороненої зброї

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Збройні формування Російської Федерації в неділю 14 разів обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів зброї.

"Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зазначається. що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: тричі в районі села Водяне, з напрямку Азов та Веселе – з 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм; Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське – зі станкового протитанкового гранатомета та крупнокаліберного кулемета; поблизу Верхньоторецького, з боку населеного пункту Михайлівка – зі 120 мм мінометів; в районі населеного пункту Талаківка - з крупнокаліберних кулеметів; двічі - Гнутове, з боку Азова та Верхньоширокиного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітне - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази - Новоолександрівка, з напрямку населеного пункту Калинове та Калинове-Борщувате – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів; двічі - Зайцеве, з напрямку Гольмівське та Зайцеве – автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, зазначили у штабі.

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил Олександр Сірський нагородив двох учасників бойових дій на Донбасі.