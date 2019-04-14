Окупанти чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Російські окупанти від початку доби чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Один боєць зазнав поранень.

"З початку поточної доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Так, за даними штабу, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – в районі міста Авдіївка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Водяне.

В смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил: з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новотошківське; з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Новолуганське.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - поінформували в прес-центрі.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, наголосили в штабі.

Нагадаємо, що у Збройних силах України запровадять нову медаль - "За поранення".