Окупанти чотири рази порушили "тишу", поранений український військовий
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази неподалік Павлополя з напрямку Українського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Троїцького з напрямку Калинового – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського з напрямку Жолобка – зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що так звана "ЛНР" не допустила експертів до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, саботуючи таким чином роботи з відновлення переходу.
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