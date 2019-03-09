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Окупанти чотири рази порушили "тишу", поранений український військовий

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
З початку доби 3 вересня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Окупанти чотири рази порушили "тишу", поранений український військовий Фото: zi.dn.ua

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", -  повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази неподалік Павлополя з напрямку Українського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Троїцького з напрямку Калинового – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського з напрямку Жолобка – зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що так звана "ЛНР" не допустила експертів до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, саботуючи таким чином роботи з відновлення переходу.

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03 09 2019 20:41
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