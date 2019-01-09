Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойовики "ЛНР" саботують ремонт мосту в Станиці Луганській, - СЦКК

Так, 31 вересня бойовики не допустили спеціалістів Укртрансмосту до ділянки мосту на непідконтрольній території
Так звана "ЛНР" не допустила експертів до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, саботуючи таким чином роботи з відновлення переходу.
Бойовики "ЛНР" саботують ремонт мосту в Станиці Луганській, - СЦКК Фото: з вільних джерел

"Представники Укртрансмосту змушені були покинути ділянку розведення №1, не провівши вивчення ділянки зруйнованого мосту для визначення обсягів проведення подальших відновлювальних робіт", - повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

На 1 вересня було заплановано демонтаж, розбирання та вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирання бар’єрного загородження, вивіз пошкоджених металевих конструкцій, а також прибирання будівельного сміття.

Через спостерігачів ОБСЄ українська сторона передала бойовикам інформацію про свою готовність провести зазначені роботи, проте вони відмовились гарантувати безпеку, пояснивши це "відсутністю детального плану відновлювальних робіт".

У штабі операції Об’єднаних сил наголосили, що бойовики "ЛНР" вчергове саботують процес відновлення мосту, що свідчить "про цілеспрямоване не дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань".

Нагадаємо, що 25 серпня українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вимушено припинила демонтаж фортифікаційних споруд біля моста у Станиці Луганській.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2019 16:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.