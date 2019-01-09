Бойовики "ЛНР" саботують ремонт мосту в Станиці Луганській, - СЦКК

Так, 31 вересня бойовики не допустили спеціалістів Укртрансмосту до ділянки мосту на непідконтрольній території

Так звана "ЛНР" не допустила експертів до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, саботуючи таким чином роботи з відновлення переходу.

"Представники Укртрансмосту змушені були покинути ділянку розведення №1, не провівши вивчення ділянки зруйнованого мосту для визначення обсягів проведення подальших відновлювальних робіт", - повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

На 1 вересня було заплановано демонтаж, розбирання та вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирання бар’єрного загородження, вивіз пошкоджених металевих конструкцій, а також прибирання будівельного сміття.

Через спостерігачів ОБСЄ українська сторона передала бойовикам інформацію про свою готовність провести зазначені роботи, проте вони відмовились гарантувати безпеку, пояснивши це "відсутністю детального плану відновлювальних робіт".

У штабі операції Об’єднаних сил наголосили, що бойовики "ЛНР" вчергове саботують процес відновлення мосту, що свідчить "про цілеспрямоване не дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань".

Нагадаємо, що 25 серпня українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вимушено припинила демонтаж фортифікаційних споруд біля моста у Станиці Луганській.