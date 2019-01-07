Окупанти десять разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблі та поранені
"Від початку доби ворог десять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовці загинули, ще двоє отримали поранення", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, стрілецької зброї та снайперського вогню; поряд Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм; околиці Мар'їнки - з мінометів калібру 120 та 82 мм та гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Новоолександрівки - з мінометів калібру 120 мм; двічі околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм; неподалік Зайцевого - з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету; в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі. Один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє дістали поранення. Зокрема, один з поранених — військовий медик — перебуває у критичному стані.
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