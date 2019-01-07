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Окупанти десять разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблі та поранені

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
У понеділок, 1 липня, бойовики десять разів обстрілювали позиції українських захисників, в тому числі й із зброї великого калібру. Двоє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.
Окупанти десять разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблі та поранені Фото: unian.net

"Від початку доби ворог десять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовці загинули, ще двоє отримали поранення", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, стрілецької зброї та снайперського вогню; поряд Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм; околиці Мар'їнки - з мінометів калібру 120 та 82 мм та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Новоолександрівки - з мінометів калібру 120 мм; двічі околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм; неподалік Зайцевого - з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету; в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі. Один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє дістали поранення. Зокрема, один з поранених — військовий медик — перебуває у критичному стані.

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01 07 2019 20:44
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