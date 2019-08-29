Окупанти дев’ять разів обстріляли позиції ЗСУ — де найгарячіше

"Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Російсько-окупаційні війська у четвер, 29 серпня, 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поруч Мар'їнки з напрямку Олександрівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем; близько Новогнатівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Південного з напрямку шахти ім.Гагаріна – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з озброєння БМП та стрілецької зброї; поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з великокаліберних кулеметів.

За даними штабу ООС, за минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було.

Нагадаємо, що у вівторок, 27 серпня, російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.