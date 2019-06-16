Окупанти дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - один боєць поранений

На Донбасі від початку доби російські окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Поранено одного українського військовослужбовця.

"Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: двічі в районі населеного пункту Водяне з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; в районі Талаківки - з великокаліберного кулемета; поблизу населеного пункту Павлопіль - із автоматичних гранатометів; околиці Новотроїцького - з великокаліберного кулемета; Лебединське - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Кримське – зі стрілецької зброї; Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Південного – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення", - поінформували в штабі, додавши, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.