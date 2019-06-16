Окупанти дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - один боєць поранений
"Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: двічі в районі населеного пункту Водяне з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; в районі Талаківки - з великокаліберного кулемета; поблизу населеного пункту Павлопіль - із автоматичних гранатометів; околиці Новотроїцького - з великокаліберного кулемета; Лебединське - з великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Кримське – зі стрілецької зброї; Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Південного – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення", - поінформували в штабі, додавши, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
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