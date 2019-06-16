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Війна на сході: 21 обстріл, одного окупанта знищено

Від початку поточної доби, 16 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
Війна на сході: 21 обстріл, одного окупанта знищено Фото: slovoidilo.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС:

  • два рази Лебединське – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • чотири рази околиці населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
  • Новотроїцьке – стрілецька зброя;
  • Красногорівка - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
  • тричі Водяне – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету;

  • в районі населеного пункту Піски – з 82-мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні вісім разів:

  • чотири рази Станиця Луганська – гранатомети різних систем, стрілецька зброя; 
  • Новолуганське – з автоматичних гранатометів;
  • околиці Кримське - гранатомети різних систем, стрілецька зброя; 
  • поблизу населеного пункту Зайцеве – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети;

  • Травневе – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби, 16 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. Один військовослужбовець отримав поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне – з гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил на околицях Кримського зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу бойовиками житлового будинку в Мар'їнціпостраждали четверо людей, серед яких – дитина.

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16 06 2019 10:58
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