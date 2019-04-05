Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на Донбасі
Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі 120 і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції наших захисників: двічі - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста МАР'ЇНКА і села НОВОМИХАЙЛІВКА; двічі - з підствольних гранатометів поблизу населених пунктів ПІСКИ і МАР'ЇНКА; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ТАЛАКІВКА; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: зі 120 мм мінометів – біля населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ; з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, запевнили у штабі.
Нагадаємо, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.
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