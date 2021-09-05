Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", біля Мар'їнки били протитанкові гармати

Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж російські окупанти вчинили обстріл цивільної інфраструктури міста

Протягом минулої доби, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

"Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі Авдіївки та один раз у передмісті населеного пункту Опитне. Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів", - повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Окрім того, біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж російські окупанти вчинили обстріл цивільної інфраструктури міста.

Як зазначається, втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.

На обстріли противника військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7-му годину ранку 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - наголошують у штабі ООС.