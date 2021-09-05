НОВИНИПротягом минулої доби, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", біля Мар'їнки били протитанкові гармати
Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж російські окупанти вчинили обстріл цивільної інфраструктури міста
Фото: ukrinform.ua
"Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі Авдіївки та один раз у передмісті населеного пункту Опитне. Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів", - повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Окрім того, біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж російські окупанти вчинили обстріл цивільної інфраструктури міста.
Як зазначається, втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.
На обстріли противника військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7-му годину ранку 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - наголошують у штабі ООС.
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09 05 2021 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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