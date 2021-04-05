CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на сході України
Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню
"Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню", - повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.
У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї.
Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 4 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік АВДІЇВКИ, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Читайте також: У зоні ООС підірвався автомобіль із військовими – один загиблий, троє травмованих
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 05 2021 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів
- ФОТО Президент Румунії в рамках екокампанії приїхав на роботу на велосипеді
- ВІДЕО Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі, - ВІДЕО