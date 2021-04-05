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Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на сході України

Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню
За минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на сході України
"Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню", - повідомляє пресцентр штабу ООС.
 
Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
 
Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.
 
У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї.
 
Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.
 
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
 
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
 
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
 
Станом на 7 годину ранку, 4 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік АВДІЇВКИ, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
 

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04 05 2021 10:38
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