Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на сході України Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

"Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню", - повідомляє пресцентр штабу ООС. Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм. У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї. Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 4 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік АВДІЇВКИ, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Читайте також: У зоні ООС підірвався автомобіль із військовими – один загиблий, троє травмованих

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