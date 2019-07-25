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ООС: Бойовики два рази порушили "хлібне перемир’я", поранено одного військового

Від початку доби режим сталого припинення вогню був двічі порушений із боку окупантів
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
ООС: Бойовики два рази порушили "хлібне перемир’я", поранено одного військового Фото: ukrinform.ua

"Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по українських захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету", - йдеться у Facebook повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

За минулу добу обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі загинули 49 українських бійців і 307 отримали поранення за час дії попереднього режиму припинення вогню від 8 березня 2019 року.

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