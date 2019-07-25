ООС: Бойовики два рази порушили "хлібне перемир’я", поранено одного військового
"Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по українських захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету", - йдеться у Facebook повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
За минулу добу обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, на Донбасі загинули 49 українських бійців і 307 отримали поранення за час дії попереднього режиму припинення вогню від 8 березня 2019 року.
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