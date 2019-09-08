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Окупанти двічі порушили "тишу" - під Лебединським і Золотим-4

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню
У п'ятницю, 9 серпня, окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню.
Окупанти двічі порушили "тишу" - під Лебединським і Золотим-4 Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 - з великокаліберного кулемета", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у зоні ООС спецслужби затримали трьох контрактників з контрабандою зброї.

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