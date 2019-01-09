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Окупанти гатили з "заборонених" мінометів біля Водяного й Новолуганського

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
З початку нинішньої доби російські окупаційні війська вже дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із заборонених Мінськими угодами мінометів.
Окупанти гатили з "заборонених" мінометів біля Водяного й Новолуганського Фото: slovoidilo.ua

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", -  повідомляє прес-центр штабу ООС

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 4 обстріли. Зокрема, позиції ОС поблизу Миколаївки обстрілювалися з напрямку Докучаєвська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції неподалік Водяного тричі потрапляли під ворожий вогонь: бойовики з напрямків Ужівки й Азова стріляли із "заборонених" мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Решта обстрілів зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ. Окупанти застосували по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новолуганського "заборонені" міномети калібру 82 мм (вогонь вівся з напрямку Байрака).

Двічі зазнали обстрілів позиції ОС неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також двічі потрапили під вогонь українські військові в районі Зайцевого – їх обстрілювали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про втрати у лавах українських військових не повідомляється.

Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" саботують ремонт мосту в Станиці Луганській.

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01 09 2019 20:55
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