Окупанти гатили з "заборонених" мінометів біля Водяного й Новолуганського
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 4 обстріли. Зокрема, позиції ОС поблизу Миколаївки обстрілювалися з напрямку Докучаєвська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції неподалік Водяного тричі потрапляли під ворожий вогонь: бойовики з напрямків Ужівки й Азова стріляли із "заборонених" мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Решта обстрілів зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ. Окупанти застосували по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новолуганського "заборонені" міномети калібру 82 мм (вогонь вівся з напрямку Байрака).
Двічі зазнали обстрілів позиції ОС неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Також двічі потрапили під вогонь українські військові в районі Зайцевого – їх обстрілювали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про втрати у лавах українських військових не повідомляється.
Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" саботують ремонт мосту в Станиці Луганській.
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