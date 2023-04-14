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ПОЛІТИКА

Окупанти готуються заблокувати персонал на ЗАЕС — Енергоатом

14 квітня 2023, 15:33
Окупанти готуються заблокувати персонал на ЗАЕС — Енергоатом
Причина - окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ.

Військові рф планують тримати в заручниках працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Енергоатому".

"Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що загарбники вже завезли на станцію багато їжі та води. Тож не виключено, що окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокують їх.

"Подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники не відпускали персонал станції, тримаючи в заручниках аж до деокупації", - додали в повідомленні.

Нагдаємо, 13 квітня біля машзали четвертого енергоблока на ЗАЕС вибухнула російська міна

війнаЕнергоатомЗАЕСокупанти

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