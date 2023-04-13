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ПОЛІТИКА

російська міна вибухнула біля енергоблока ЗАЕС – Енергоатом

13 квітня 2023, 13:00
російська міна вибухнула біля енергоблока ЗАЕС – Енергоатом
Окупанти визнали вибух свого боєприпасу та намагались замести сліди.

Біля машзали четвертого енергоблока на ЗАЕС вибухнула російська міна.

Про це повідомляє Енергоатом.

Так, російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції.

"І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС.

"росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ", – додали в Енергоатомі.

Як повідомлялося, російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Крім того, окупанти готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції. Колаборантів та працівників Росатому вже попередили.

МАГАТЕміниЗАЕСокупанти

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