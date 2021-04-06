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Окупанти хочуть передати Якутії два туристичні об'єкти в Криму

Ми з минулого року працюємо із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб об'єкти туристичні могли бути передані Республіці Саха, з умовою, що ми все це відновимо, збережемо тут робочі кадри, може, ще більше зробимо для того, щоб жителі Якутії могли відпочивати тут цілий рік
Окупаційна влада Криму планує передати Республіці Саха-Якутія два туристичні об'єкти, розташовані в Алупці та Феодосії.
Окупанти хочуть передати Якутії два туристичні об Фото: RFE/RL
Як передає Укрінформ, слова очільника Республіки Саха-Якутія Айсена Ніколаєва з посиланням на провладні кримські ЗМІ наводить Крим.Реалії.
 
"Ми з минулого року працюємо із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб об'єкти туристичні могли бути передані Республіці Саха, з умовою, що ми все це відновимо, збережемо тут робочі кадри, може, ще більше зробимо для того, щоб жителі Якутії могли відпочивати тут цілий рік", - пише видання.
 
Про які саме об'єкти йдеться, не уточнюється, але відомо, що вони знаходяться в Алупці та Феодосії.
 
Крим.Реалії нагадує, що минулого тижня підконтрольна Кремлю влада Криму безкоштовно передала Бєлгородській області Росії санаторій в Євпаторії.
 
Також у березні 2018 року окупаційна влада Криму передала Інгушетії дитячий санаторій "Піонер", а в липні 2017 року так званий парламент Криму безоплатно передав у власність Башкортостану кардіологічний санаторій для дітей "Ювілейний" в Євпаторії.
 
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04 06 2021 10:59
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