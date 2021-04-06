НОВИНИОкупаційна влада Криму планує передати Республіці Саха-Якутія два туристичні об'єкти, розташовані в Алупці та Феодосії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти хочуть передати Якутії два туристичні об'єкти в Криму
Ми з минулого року працюємо із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб об'єкти туристичні могли бути передані Республіці Саха, з умовою, що ми все це відновимо, збережемо тут робочі кадри, може, ще більше зробимо для того, щоб жителі Якутії могли відпочивати тут цілий рік
Фото: RFE/RL
Як передає Укрінформ, слова очільника Республіки Саха-Якутія Айсена Ніколаєва з посиланням на провладні кримські ЗМІ наводить Крим.Реалії.
"Ми з минулого року працюємо із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб об'єкти туристичні могли бути передані Республіці Саха, з умовою, що ми все це відновимо, збережемо тут робочі кадри, може, ще більше зробимо для того, щоб жителі Якутії могли відпочивати тут цілий рік", - пише видання.
Про які саме об'єкти йдеться, не уточнюється, але відомо, що вони знаходяться в Алупці та Феодосії.
Крим.Реалії нагадує, що минулого тижня підконтрольна Кремлю влада Криму безкоштовно передала Бєлгородській області Росії санаторій в Євпаторії.
Також у березні 2018 року окупаційна влада Криму передала Інгушетії дитячий санаторій "Піонер", а в липні 2017 року так званий парламент Криму безоплатно передав у власність Башкортостану кардіологічний санаторій для дітей "Ювілейний" в Євпаторії.
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04 06 2021 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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