ЄС наступного тижня продовжить заборону на інвестиції в Криму - ЗМІ

"Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції у Крим на один рік 9 червня", - написав Джозвяк

Посли країн Євросоюзу наступного тижня затвердять продовження заборони на інвестування в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції у Крим на один рік 9 червня", - написав Джозвяк.

Після цього рішення щодо санкції ще має формально ухвалити Рада ЄС.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Нещодавно глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

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