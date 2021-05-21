В Криму незаконно засудили українця Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму

13 квітня так званий суд у Криму почав розгляд справи Яцкіна, обвинуваченого у державній зраді й співпраці з СБУ

Так званий Верховний суд Криму оголосив вирок громадянину України Івану Яцкіну за кримінальною справою про нібито збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Громадське".

За її словами, Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення строку - один рік обмеження волі адміністративного нагляду.

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму", - заявила Денісова.