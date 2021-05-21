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В Криму незаконно засудили українця Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму

13 квітня так званий суд у Криму почав розгляд справи Яцкіна, обвинуваченого у державній зраді й співпраці з СБУ
Так званий Верховний суд Криму оголосив вирок громадянину України Івану Яцкіну за кримінальною справою про нібито збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії.
В Криму незаконно засудили українця Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму Засуджений так званим Верховним судом Криму громадянин України Іван Яцкін Фото: Людмила Денісова / Facebook

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Громадське".

За її словами, Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення строку - один рік обмеження волі адміністративного нагляду.

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму", - заявила Денісова.

Адвокат Микола Полозов та мати Івана Яцкіна Таїсія Ананьївна під будівлею суду

Фото: hromadske

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконне рішення та посилити тиск на Росію для захисту прав громадян, які залишилися проживати на території анексованого Криму. Також просить допомогти звільнити усіх політв’язнів.

Як повідомив наш кореспондент з Криму, Яцкін буде подавати апеляційну скаргу на вирок. Його адвокат Микола Полозов зазначив, що прокуратура просила 12,5 років позбавлення волі, суд виніс вирок на 1,5 роки менший. Попри всі ризики подання апеляційної скарги, Яцкін двічі підтвердив, що він хоче оскаржувати вирок.

Будівля так званого Верховного суду Криму, де винесли вирок українцю Івану Яцкіну

Фото: hromadske

Більше про Яцкіна

Його затримали у жовтні 2019 року і скерувало до московського СІЗО "Лефортово", пише "Укрінформ". За словами адвоката Миколи Полозова, взимку він отримав обмороження ніг через те, що його тримали на сильному морозі без взуття приблизно 40 хвилин.

13 квітня так званий суд у Криму почав розгляд справи Яцкіна, обвинуваченого у державній зраді й співпраці з СБУ. За версією російського слідства, перебуваючи в Сімферополі з 14 лютого до 30 березня 2016 року, він нібито за завданням службовців спілкувався зі своїми знайомими з-поміж правоохоронців, "збираючи персональні дані співробітників оперативно-пошукового бюро МВС по Республіці Крим".

Перебуваючи з квітня по липень 2016 року на території України, "через мережу інтернет, а також під час особистих зустрічей зі співробітниками СБУ" він нібито передав їм ці дані, які становлять державну таємницю.

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21 05 2021 17:16
ТЕГИ: СІЗО, Крим, суд
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