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Україна може знищити кримський міст вартістю £3 млрд і відрізати військову машину – The Sun

14 квітня 2024, 18:49
Україна може знищити кримський міст вартістю £3 млрд і відрізати військову машину – The Sun
Фото: most.life
ЗСУ матиме Storm Shadows, морські дрони і нові F-16, і тоді зможе знищити міст на півострів.

Українські чиновники кажуть, що вони знищать найулюбленіший міст путіна до середини липня – даючи їм приблизно 100 днів, щоб здійснити майже неможливе, повідомляє The Sun

Головною метою України завжди була ізоляція півострова від росії шляхом руйнування Керченського мосту тому, що лінії постачання знаходяться під загрозою, а їхні сили витіснені.

"Це значно збільшить вартість війни для Путіна і цілком може призвести до того, що росія залишить Крим", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Справа лише в тому, коли українці матимуть потрібні засоби для цього. Але Київ уже доводить, що здатний на такий наступ", - пише видання.

Українські сили майже постійно проникають до Криму, розширюючи диверсійні операції та розробляючи власні ракети більшого радіусу дії, щоб вражати цілі глибоко всередині півострова. Несподіваним успіхом стали їхні морські атаки безпілотників.

Україна стверджує, що потопила третину колись грізного Чорноморського флоту Путіна, а те, що від нього залишилося, зараз переміщується на військово-морську базу в сепаратистському регіоні Грузії.

Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич, який організував атаку морських дронів на Кримський міст в липні 2023 року, минулого місяця заявив: "Поки ворог залишається звіром, ми будемо на нього полювати".

"Змусити ворога тікати з Чорного моря було метою, яку ми прагнули, і її було досягнуто. Наші результати говорять самі за себе", - сказав Лукашевич.

 
Кримкримський міствійна в Україніросія-агресор

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