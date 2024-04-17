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Україна нанесла удар по Криму американськими ATACMS і знищила склад боєприпасів – The Sun (відео)

17 квітня 2024, 11:30
Україна нанесла удар по Криму американськими ATACMS і знищила склад боєприпасів – The Sun (відео)
Фото: firtka.if.ua
ЗСУ здійснили чергову потужну атаку на один із ключових військових аеродромів путіна в окупованому Криму.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun

Драматичні кадри показують сліпучі вибухи, які прогриміли вночі, коли київські сили знищили цінні склади боєприпасів під час бліцу.

Україна влаштувала нічну засідку над аеродромом Джанкой на півночі Криму.

Військова база це ключовий хаб для росії, і він використовується силами путіна для нанесення ударів по Україні.

В точковому ударі Україна використала ракети великої дальності ATACMS американського виробництва.

Деякі з цінних вертольотів путіна зберігаються в Джанкой разом із російськими ракетними системами С-300 і С-400.

Ракетна тривога прозвучала лише після першого удару, тобто росіяни були атаковані зненацька і це, ймовірно, є успішною засідкою українських сил.

На аеродромі вирували шість великих пожеж.

Атака була настільки масштабною, що головну магістраль у цьому районі довелося закрити.

Навіть прокремлівське видання Mash заявило про "вибухи в небі" і визнало, що на аеродромі палає пожежа.

На аеродромі знаходиться цінне обладнання, в тому числі російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", Мі-8, Мі-28Н і Мі-35М.

Ка-52 призначений для знищення броньованих і неброньованих наземних цілей, танків, низькошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника, йдеться на сайті Airforce Technology.

Від самого ранку ми повідомляли, що на кримському аеродромі "Джанкой" лунали вибухи.

Українська сторона наразі не давала офіційних роз’яснень.

 

 

КримДжанкойВтрати росії на війні

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