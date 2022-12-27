Окупанти мають намір ліквідувати непідконтрольні рф церкви
Про повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
"На тимчасово окупованих територіях почала діяти відповідна програма “сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору”. Нею займається ГО “російська асоціація захисту релігійної свободи”, яка фінансується за рахунок грантів президента рф", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що організація займається ревізією майна конфесій, щоб надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман рф.
У ЦНС нагадали, що аналогічну політику москва вже відпрацювала у Криму.
Нагадаємо, що екс-глава СБУ Якименко очолив "спецслужбу" окупантів на Херсонщині.