Окупанти мають намір ліквідувати непідконтрольні рф церкви

російські окупанти на захоплених українських територіях почали займатися так званою "інтеграцією" релігійних організацій, маючи намір залишити лише церкви, які підконтрольні Кремлю.

Про повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"На тимчасово окупованих територіях почала діяти відповідна програма “сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору”. Нею займається ГО “російська асоціація захисту релігійної свободи”, яка фінансується за рахунок грантів президента рф", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організація займається ревізією майна конфесій, щоб надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман рф.

У ЦНС нагадали, що аналогічну політику москва вже відпрацювала у Криму.

Нагадаємо, що екс-глава СБУ Якименко очолив "спецслужбу" окупантів на Херсонщині.