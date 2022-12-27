Екс-глава СБУ Якименко очолив "спецслужбу" окупантів на Херсонщині

Колишнього керівника Служби безпеки України часів Віктора Януковича Олександра Якименка призначили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє херсонське видання "Мост"

Ще на початку серпня "Мост" із посиланням на власні джерела писав, що Олександра Якименка зробили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області. Деякі джерела повідолмяли про це ще на початку червня.

Тепер підтвердження цьому знайшлося в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Окупаційну спецслужбу зареєстрували 22 грудня 2022 року як "Державну службу безпеки Херсонської області". Місцем її розміщення російські окупанти визначили будівлю Господарського суду області на вулиці Театральній, 18, у Херсоні.

Де перебуває Якименко при цьому невідомо. російські загарбники та їхні фейкові "чиновники" залишили Херсон до повернення контролю над містом до ЗСУ 11 листопада.

Олександр Якименко є уродженцем Естонії та громадянином росії, який служив у її армії.

Якименко працював у СБУ, був начальником управління в Севастополі до анексії Криму росією. У 2011-2012 роках він 11 місяців був головою ГУ СБУ в Донецькій області.

Влітку 2012 року Якименка підвищили до посади першого заступника голови СБУ та очільника управління "К" – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

На початку 2013 року Олександра Якименка, з порушенням законодавства, призначили головою Служби безпеки України. На чолі з ним СБУ було залучено у спроби тодішньої влади придушити Євромайдан.

Після втечі й усунення Януковича Якименко теж втік до росії.

За причетність до спроб придушити Євромайдан Олександру Якименку повідомляли про підозру мінімум 4 рази – у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.

В Україні він перебував під санкціями.

Раніше повідомлялось, що у Чехії створять спеціальний відділ з антиросійських санкцій.