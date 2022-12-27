Матеріали:
Теми:

Екс-глава СБУ Якименко очолив "спецслужбу" окупантів на Херсонщині

27 грудня 2022, 08:54
Екс-глава СБУ Якименко очолив
Джерело: kp.ua
Колишнього керівника Служби безпеки України часів Віктора Януковича Олександра Якименка призначили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє херсонське видання "Мост"

Ще на початку серпня "Мост" із посиланням на власні джерела писав, що Олександра Якименка зробили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області. Деякі джерела повідолмяли про це ще на початку червня.

Тепер підтвердження цьому знайшлося в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Окупаційну спецслужбу зареєстрували 22 грудня 2022 року як "Державну службу безпеки Херсонської області". Місцем її розміщення російські окупанти визначили будівлю Господарського суду області на вулиці Театральній, 18, у Херсоні.

Де перебуває Якименко при цьому невідомо. російські загарбники та їхні фейкові "чиновники" залишили Херсон до повернення контролю над містом до ЗСУ 11 листопада. 

Олександр Якименко є уродженцем Естонії та громадянином росії, який служив у її армії.

Якименко працював у СБУ, був начальником управління в Севастополі до анексії Криму росією. У 2011-2012 роках він 11 місяців був головою ГУ СБУ в Донецькій області. 

Влітку 2012 року Якименка підвищили до посади першого заступника голови СБУ та очільника управління "К" – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. 

На початку 2013 року Олександра Якименка, з порушенням законодавства, призначили головою Служби безпеки України. На чолі з ним СБУ було залучено у спроби тодішньої влади придушити Євромайдан.

Після втечі й усунення Януковича Якименко теж втік до росії.

За причетність до спроб придушити Євромайдан Олександру Якименку повідомляли про підозру мінімум 4 рази – у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.

В Україні він перебував під санкціями.

Раніше повідомлялось, що у Чехії створять спеціальний відділ з антиросійських санкцій.

окупантиХерсонщинаглава сбу

Останні матеріали

Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Політика
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 09:32
Політика
"Якщо ви не вмієте читати". Пропагандон путіна збісився у прямому ефірі через Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 17:22
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Політика
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 11:22
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Політика
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 09:31
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється