Окупанти минулої доби двічі обстріляли позиції ООС на сході України У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї

Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли позицій українських військових.

Фото: espreso.tv

"У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС. Зазначається, що станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил. Читайте також: Українські військові збили безпілотники окупантів

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