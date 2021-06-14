НОВИНИПротягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли позицій українських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти минулої доби двічі обстріляли позиції ООС на сході України
У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї
Фото: espreso.tv
"У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.
Зазначається, що станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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14 06 2021 09:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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