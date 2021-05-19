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Окупанти минулої доби шість разів зривали "тишу" на сході, біля Красногорівки

Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
Збройні формування Російської Федерації минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню.
Окупанти минулої доби шість разів зривали "тишу" на сході, біля Красногорівки
Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.
 
Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
 
Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.
 
Бойових втрат серед наших захисників немає.
 
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
 
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
 
Станом на 7 годину ранку, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
 
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19 05 2021 09:24
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