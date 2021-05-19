НОВИНИЗбройні формування Російської Федерації минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти минулої доби шість разів зривали "тишу" на сході, біля Красногорівки
Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.
Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Станом на 7 годину ранку, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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