Окупанти минулої доби шість разів зривали "тишу" на сході, біля Красногорівки

Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Збройні формування Російської Федерації минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Станом на 7 годину ранку, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.